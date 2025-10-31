DT de LDU criticó el gramado del estadio del Palmeiras: "Parece un patio de colegio"

No se guardó nada. Tiago Nunes, técnico de LDU Quito, criticó duramente el gramado del Allianz Parque tras la derrota de 4-0 ante Palmeiras que lo dejó fuera de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el técnico brasileño dijo que el estado del campo no le permitió hacer su juego y se vieron superados técnicamente por sus rivales.

"No pudimos jugar bien técnicamente. Estamos en una cancha difícil, un campo sintético que parece un patio de colegio, muy rápido, el balón siempre está en juego, complicado para quienes no están acostumbrados a este ritmo de juego. Y terminamos siendo superados técnicamente en los duelos", indicó en brasileño.

Tiago Nunes critica desleixo do Palmeiras no jogo de ida e cita que Abel Ferreira se referiu a atletas da LDU pelo número da camisa. No entanto, o técnico destaca que os dois resultados da semifinal foram justos.#futebol #ldu #palmeiras #libertadores pic.twitter.com/kDiHOk6Hrv — ge (@geglobo) October 31, 2025

Tiago Nunes acepta superioridad de Palmeiras

Por otro lado, Tiago Nunes aceptó que Palmeiras fue superior a LDU Quito y consideró el resultado como "justo".

"Obviamente, tras la victoria por 3-0 en el primer partido, donde fuimos superiores, generamos expectativas positivas. Creo que la diferencia radicó en que Palmeiras impuso un ritmo que nos controló durante todo el encuentro, ganando todos los duelos", dijo al comienzo.

“El resultado fue justo teniendo en cuenta el rendimiento del Palmeiras. Quiero reiterar el esfuerzo que hicieron los jugadores para representar al club y alcanzar este nivel”, concluyó Tiago Nunes.