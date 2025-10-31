Últimas Noticias
DT de LDU criticó el gramado del estadio del Palmeiras: "Parece un patio de colegio"

Tiago Nunes dirigió a Sporting Cristal y Universidad Católica
Tiago Nunes dirigió a Sporting Cristal y Universidad Católica | Fuente: EFE | Fotógrafo: Isaac Fontana
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Tiago Nunes, técnico del LDU Quito, indicó que el césped del Allianz Parque se parece a un "patio de colegio".

No se guardó nada. Tiago Nunes, técnico de LDU Quito, criticó duramente el gramado del Allianz Parque tras la derrota de 4-0 ante Palmeiras que lo dejó fuera de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el técnico brasileño dijo que el estado del campo no le permitió hacer su juego y se vieron superados técnicamente por sus rivales.

"No pudimos jugar bien técnicamente. Estamos en una cancha difícil, un campo sintético que parece un patio de colegio, muy rápido, el balón siempre está en juego, complicado para quienes no están acostumbrados a este ritmo de juego. Y terminamos siendo superados técnicamente en los duelos", indicó en brasileño.

Tiago Nunes acepta superioridad de Palmeiras

Por otro lado, Tiago Nunes aceptó que Palmeiras fue superior a LDU Quito y consideró el resultado como "justo".

"Obviamente, tras la victoria por 3-0 en el primer partido, donde fuimos superiores, generamos expectativas positivas. Creo que la diferencia radicó en que Palmeiras impuso un ritmo que nos controló durante todo el encuentro, ganando todos los duelos", dijo al comienzo.

“El resultado fue justo teniendo en cuenta el rendimiento del Palmeiras. Quiero reiterar el esfuerzo que hicieron los jugadores para representar al club y alcanzar este nivel”, concluyó Tiago Nunes.

LDU Quito Palmeiras Tiago Nunes Copa Libertadores

