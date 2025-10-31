¿Lima en duda para la final de la Copa Libertadores? Presidente de la CBF a favor de que partido se juegue en Brasil

Palmeiras y Flamengo disputarán la gran final de la Copa Libertadores. Ambos equipos, que se han enfrentado en esta instancia en el año 2021, buscarán alcanzar su cuarta corona continental en Lima. Sin embargo, la sede se mantiene en discusión, al menos en Brasil.

Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), aseguró que, como la final la disputarán dos cuadros brasileños, apoyaría a que el partido se juegue en su país, en caso los clubes muestren interés en que eso suceda.

“El diálogo es constante, es la base de nuestra gestión. Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible (...) Depende de ellos (Palmeiras y Flamengo)", indicó en un inicio.

"La CBF estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil. Por ahora, será en Lima. Con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención, la CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol”, finalizó Xaud.

Presidente da CBF, Samir Xaud disse que pode ajudar caso Palmeiras e Flamengo tenham interesse em jogar a final da Libertadores no Brasil pic.twitter.com/LM6anUMfte — ge (@geglobo) October 31, 2025

Estadio Monumental se prepara para final de la Copa Libertadores

El Estadio Monumental albergará la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. De hecho, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha realizado diversos arreglos al recinto para dicho encuentro, que se disputará el próximo 29 de noviembre. Es más, Universitario ha tenido que jugar un partido de la Liga1 en el Nacional debido a esto.

El recinto de Ate será sede por segunda vez de la final de la Copa Libertadores. En el año 2019, fue testigo del encuentro entre Flamengo y River Plate, donde el cuadro brasileño se alzó con el título tras derrotar 2-1 al equipo argentino.