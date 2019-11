Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. | Fuente: AFP

Campeón de la Copa Libertadores, la Copa Mundial de Fútbol y la Copa Intercontinental con River Plate. Con ese palmarés, 'Beto' Alonso es uno de los máximos referentes históricos del equipo 'Millonario'.

Este miércoles, en la previa a la final de la libertadores entre River y Flamengo, el argentino que se desempeñaba como volante declaró para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, en una entrevista en la que habló sobre el partido, la campaña de Marcelo Gallardo y hasta de su clásico rival, Boca Juniors.

Al iniciar la entrevista, Norberto Alonso, de 66 años, aseguró que los peruanos somos "unos privilegiados". "Van a albergar una final con dos equipos que juegan muy bien. Tanto River, que viene de ganar y de ganarle a Boca en varias oportunidades, como Flamengo, que tiene jugadores traidos de Europa. Va a ser un partido bien atractivo", dijo.





Beto Alonso, ídolo de River Plate. | Fuente: AGENCIA TELAM

Luego, al ser consultado sobre si Marcelo Gallardo es el mejor entrenador en la historia del club, respondió que "en Copa, sí". Para el ídolo de River, es un tema en conjunto. "La Copa del Mundo la ganó el 'Bambino' (Héctor Veira); la Libertadores, en varias oportunidades, Gallardo; las copas locales, Angelito (Ängel Labruna). Entre todos hicieron un River grande", agregó.

Eso sí, 'Beto' Alonso reconoció que la mayor virtud de Marcelo Gallardo como técnico es "convencer a los jugadores", pero mencionó que, para que eso funcione, tiene que haber inteligencia en el plantel. "Los conceptos que les da Gallardo, los aprenden rápidamente", dijo.

Por otro lado, recordó sus épocas como jugador y sus partidos ante Boca Juniors. "A Boca le hice goles a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a la noche. De madrugada no hubo partidos. Le hice goles en todo el día. La gente de Boca Juniors me decía 'retírate, por favor'. Boca no tiene el mismo paladar futbolístico que tiene River", finalizó.