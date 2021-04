Sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2021 | Fuente: Libertadores

El día esperado. Este viernes 9 de abril en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de la fase de grupoos de la Copa Libertadores 2021. La cita para conocer EN VIVO y EN DIRECTO la conformación de las llaves es a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). Son 32 equipos que participarán en esta etapa y ahora conocerán a sus rivales en el torneo de clubes más importante de Sudamérica. La transmisión de TV estará a cargo de ESPN y Facebook Watch. Todos los detalles lo tendrás en RPP.pe.

La Copa Libertadores se prepara para la etapa de grupos, una de las fases más emocionantes de la competición donde los 32 participantes (28 con cupo definido) de las diez naciones de Sudamérica buscan la gloria en el principal torneo del continente.

El fútbol peruano tiene como representantes a Universitario de Deportes y Sporting Cristal, quienes de acuerdo con el ránking Conmebol quedaron establecidos en el Bombo 3 del torneo, lo que significa que en fase de grupos no se enfrentarán entre ellos ni chocarán con los equipos que formen parte de este. Es decir, no jugarán contra el Vélez Sarfield de Luis Abram, América de Cali de Aldair Rodríguez, Fluminense de Fernando Pacheco, además de Argentinos Juniors, The Strongest y Deportivo Táchira.

La presencia de los representantes peruanos en la Copa Libertadores 2021 se extiende en otros elencos más. En el Bombo 1 figuran escuadras Boca Juniors de Carlos Zambrano, River Plate, Flamengo o el último campeón Palmeiras. Todos representarán, sin duda, un nivel de máxima exigencia para intentar acceder a la ronda de octavos de final.

En el bombo 2 está el SC Internacional de Paolo Guerrero, también aparece Defensa y Justicia, campeón de la última Sudamericana.

Este viernes cada equipo conocerá qué grupo integrarán y el fixture a encarar con miras al objetivo de clasificar a los octavos de final, ronda a la que solo podrán acceder los mejores dos de cada serie.

Así quedaron establecidos los bombos de la Libertadores 2021 | Fuente: Libertadores

Sorteo Copa Libertadores: horarios en el mundo





08:00 a.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

10:00 a.m.: México, Estados Unidos (Chicago)

11:00 a.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami y New York)

1:00 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay

5:00 p.m.: España, Francia, Italia

Universitario fue subcampeón de la Libertadores en 1972 | Fuente: Conmebol

Calendario de la Copa Libertadores 2021

La acción comenzó en la semana del 17 de febrero con el inicio de las fases preliminares y en la semana del 21 de abril arrancará la fase de grupos. Los mano a mano empezarán a mediados de julio, después de la Copa América, hasta que queden dos postulantes a la corona, que se definirá el 20 de noviembre en la final única con sede a confirmar.





