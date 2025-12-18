Julio César Uribe se pronunció sobre posible enfrentamiento con Alianza Lima en la Copa Libertadores

La tiene clara. Julio César Uribe, director de fútbol de Sporting Cristal, se pronunció sobre la posibilidad de jugar ante Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el directivo dijo que no puede pensar en "forma subjetiva" del próximo rival, pero se prepararán para jugar con quien les toque.

"No podemos pensar en forma subjetiva, que sí es real, pero subjetiva. Para nosotros, el objetivo ahorita es hacer el objetivo más fuerte, que es lo que necesitamos. Prepararnos para con quien nos toque enfrentar, que todavía no lo sabemos, pero nosotros ser lo suficientemente fuerte para superar a quien nos toque", indicó en un primer momento.

"Nosotros, reitero, es cómo nos tenemos que preparar, hacernos más fuertes, y el rival que nos toque, superarlo porque también tiene su capacidad para superarnos. Esa es la razón de la competitividad", complementó.

Julio César Uribe y la posibilidad de contratar a Luis Advíncula

Por otro lado, al ser consultado sobre la opción de sumar a Luis Advíncula, dijo que estaban interesados, pero que no se iban a pronunciar porque tiene contrato con Boca Juniors.

"En ese sentido, es anético hablar de un jugador que tiene contrato y que nosotros queremos, como el jugador nos quiere a nosotros, estamos identificados con la Celeste, pero por respeto a que tiene un contrato no puedo pronunciarme", finalizó.