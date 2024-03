Always Ready y el picante mensaje a Sporting Cristal: "Gracias por la clasificación" [VIDEO]

Always Ready pasó a la Fase 3 de la Copa Libertadores al eliminar a Sporting Cristal. En la ida goleó 6-1 y en la vuelta cayeron 3-1, por lo que siguen en el torneo continental.

La vuelta en el Estadio Nacional de Lima entre Sporting Cristal y Always Ready fue el martes pasado, pero parece que el choque aún trae cola. Y es que la tienda boliviana usó sus redes sociales para dar un mensaje luego de meterse a la siguiente instancia de la copa Libertadores 2024.

Resulta que el Always Ready subió un video en el vestuario del Nacional de Lima. Allí, se puede observar en un mensaje escrito en la pizarra con la frase "Gracias por el recibimiento y la clasificación. 7-4".

Always Ready dejó en el camino a Sporting Cristal

Rápidamente, lo escrito por la tienda visitante se hizo viral en redes sociales como Facebook, Instagram, 'X' y TikTok.

De otro lado, desde la escuadra rimense se pronunciaron por quedar fuera del campeonato. Sienten que la eliminatoria se perdió en la ida al encajar seis goles.

"En la previa sabíamos que iba a estar complicado por la manera en cómo nos ganaron en Bolivia (6-1), aunque no lo vimos como imposible. Ahora hay que trabajar para lo que se viene", ,manifestó el defensa central de Sporting Cristal, Gianfranco Chávez.

Luego, el zaguero derecho remarcó que "no lo veo como un fracaso porque competimos. No logro comprender cómo en Bolivia nos ganaron así. No lo veo como fracaso, sino como una oportunidad para seguir creciendo".

Lo que se le viene a Sporting Cristal

Este sábado 2 de marzo, los celestes recibirán a Atlético Grau en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Es líder del campeonato por diferencia de goles y la última vez que chocó ante los albos como local ganaron 2-1.

