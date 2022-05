Sporting Cristal no tiene chances de seguir en la Copa Libertadores. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Paolo Aguilar

Sporting Cristal está fuera de la Copa Libertadores 2022. Con el 0-0 de este martes ante Talleres de Córdoba, los celestes quedaron eliminados en fase de grupos.

En Sporting Cristal han sumado solo dos puntos en las cinco jornadas que van de la Copa Libertadores. Tras el duelo ante Talleres en el Estadio Nacional por el Grupo H, el entrenador Roberto Mosquera habló del desempeño de su conjunto ante los argentinos en el Estadio Nacional de Lima.

"En 11 contra 11 nosotros jugábamos mejor y con el expulsado, ellos se cerraron atrás. El arquero Herrera nos sacó tres chances claras y no estuvimos acertados. Jugamos muy vertical", sostuvo Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal.

Sporting Cristal, sin gas en la Copa Libertadores 2022

Sporting Cristal tuvo chance para ganarle a Talleres de Córdoba. | Fuente: ESPN

Además, dio cuenta sobre esta eliminación de sus dirigidos a una jornada que termine la fase de grupos en el campeonato continental.

"Es muy fácil señalarme, pero soy el responsable total. No necesito eso. También hay que decir la verdad completa que nos quitaron cinco bullas y no escucho bulla. Lo sencillo es señalar el técnico", añadio.

Asimismo, el DT de Sporting Cristal añadió que "la sensación es algo desagradable. No puedo hacerme cargo de algo que viene de hace 18 años, solo de lo que me corresponde. He dirigido en cuatro o cinco Libertadores".

Cristal queda con solo dos puntos en la tabla de posiciones del Grupo H, en tanto que Flamengo y Talleres, con 13 y 8 unidades, respectivamente, ya están en octavos.

A los celestes solo les queda pelear por el tercer lugar que da un boleto a la Copa Sudamericana. La tarea no es fácil: tiene que ganarle sí o sí al 'Fla' en el Maracaná en la última fecha y esperar que Catolíca caiga al recibir a los 'ches'.

Lo más próximo de los del Rímac es el duelo ante Universitario de Deportes este sábado en el Estadio Monumental por la jornada 15 de la Liga 1 Betsson 2022.

NUESTROS PODCAST

¿Cuáles son los avances de la vacuna contra el cáncer?

Las vacunas ayudan a protegernos contra las infecciones también se podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer. Lo explica el doctor Elmer Huerta