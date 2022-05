Roberto Mosquera: "Somos campeones y subcampeones y hay dudas sobre mi capacidad" | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luis Gonzales Taipe

Sporting Cristal no pudo en condición de local ante Universidad Católica en su cuarto partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, con lo que prácticamente quedó sin opciones de clasificar a octavos de final. Durante el encuentro, los aficionados rimenses gritaron por la salida del entrenador Roberto Mosquera, quien respondió al respecto.

"Yo estoy concentrado en el partido y no escucho absolutamente nada, no sé quién habrá gritado que me vaya. Si quieren gritar que me vaya que lo hagan, respeto las opiniones, pero no he escuchado nada", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Roberto Mosquera recordó que Sporting Cristal jugó dos veces la final de la Liga 1 y ganó un título en su regreso, ante los cuestionamientos por su permanencia.

"Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es así, cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones y hay dudas sobre mi capacidad, yo lo lamento, pero no puedo hacer nada", remarcó.

Sporting Cristal y el peso de la Copa Libertadores

Sporting Cristal registra un punto en 4 partidos de la Copa Libertadores 2022 | Fuente: EFE

Tras cuatro jornadas disputadas, Sporting Cristal es último en el grupo H de la Copa Libertadores con apenas un punto, superado por Universidad Católica (4), Talleres (7) y Flamengo (10). Sus opciones de clasificar a octavos son remotas, además, no depende de sí mismo para obtener la tercera plaza, la que brinda acceso a la Copa Sudamericana.

“No hemos avanzado, pero hemos dado pelea en cada partido, hemos jugado bien, nos queda seguir trabajando", apuntó Roberto Mosquera.

Los celestes tienen pendiente enfrentar a Talleres en el Estadio Nacional de Lima y cerrará el grupo H visitando a Flamengo en el Maracaná.





