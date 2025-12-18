Hay nuevo 9 rimense: Sporting Cristal anunció un "principio de acuerdo" con el brasilero Gabriel Santana

Sporting Cristal quiere volver a pelear por la Liga1 Te Apuesto, en lo que será la temporada 2026. Su directiva trabaja sin cesar y en relación a ello es que el club ya tiene casi cerrado su primer fichaje.

Resulta que por medio de sus redes sociales, en Sporting Cristal anunciaron la incorporación del delantero brasilero Gabriel Santana. El atacante tendrá la misión de anotar para que los rimenses luchen por volver a ser campeones, además del reto desde la Fase 2 en la Copa Libertadores de la próxima campaña.

"Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes", dijo Cristal en su texto.

¡Bienvenido al Rímac, Gabriel! 🙌



▶️ Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas… pic.twitter.com/IMRSra8uwy — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 18, 2025

Luego, más allá que no se diera aún una firma de contrato, en la 'SC' le desearon todos los éxitos de cara al año que viene.

"¡Todos los éxitos para ti en esta nueva etapa con la Celeste!", fue lo que agregaron desde el conjunto de la Florida que es dirigido por su compatriota Paulo Autuori.

Gabriel Santana nació el 6 de enero del año 1990 y en la pasada temporada de la liga brasilera de primera división pasó por el Mirassol. Es más, en este conjunto jugó desde el 2023.

Se dio el fichaje de Gabriel a Sporting Cristal

Con anterioridad, el atacante defendió las camisetas de Bahía, Flamengo, Sport Recife, Curitiba y el CSA en su país. En lo que tiene que ver con el fútbol fuera de su país, pasó por el Kashiwa Reysol en el 2019, participando en el fútbol japonés (segunda división).

Además, hay que tener en cuenta que a lo largo de su carrera profesional, Gabriel Santana ganó la Copa de Brasil con el 'Fla' y el ascenso japonés hace cinco temporadas.

De otro lado y en medio de la incorporación de Santana, en Sporting Cristal anunciaron las salidas de cuatro de sus futbolistas. No siguen Alejandro Duarte, Fernando Pacheco, Nicolás Pasquini y Jhilmar Lora.

""¡Muchas gracias por todo, Jhilmar! Jhilmar Lora no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde el Fútbol Formativo, siendo parte del plantel profesional que obtuvo el título nacional de 2020", le dijeron a este último en sus redes sociales oficiales.