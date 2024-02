Sporting Cristal en su peor versión: el 1x1 celeste en la goleada de Always Ready

Sporting Cristal fue con ilusión a la altura de El Alto, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, para buscar un buen resultado ante Always Ready en el marco de la ida de Fase 2 de la Copa Libertadores 2024.

Sin embargo, Sporting Cristal perdió su invicto oficialmente en lo que va de temporada al caer de manera más que estrepitosa 6-1 contra Always Ready. En el primer tiempo peleó, pero en la segunda mitad el equipo que dirige el brasilero Enderson Moreira lució desdibujado y complica sobremanera su pase a la siguiente instancia del torneo continental.

Ante ello, ¿cómo estuvieron los jugadores de Cristal en esta oportunidad en tierras bolivianas? ¿Quiénes no dieron la talla en el elenco rimense en su estreno en la Libertadores?

Los titulares de Sporting Cristal ante Always Ready

Renato Solís: el portero peruano no pudo hacer mucho en los goles del elenco local. Fue exigido sobre manera y pagó las consecuencias de una mala defensa una línea más adelante.

Gianfranco Chávez: aguerridos primeros 45' zaguero central en la línea de tres al fondo que puso Moreira de inicio. Cortó cuando pudo. No obstante, se desinfló en la segunda mitad y perdió marcas puntuales.

Ignácio da Silva: uno de los peores partidos del defensa brasilero desde su llegada a Sporting Cristal a inicios de 2023. En el primer gol salió a la marca y no pudo cortar. Para colmo, no se controló en la recta final y fue expulsado. Sensible baja para el equipo de Enderson Moreira de cara a la vuelta para una épica remontada.

Leonardo Díaz: de lo más bajo de la 'SC' en esta oportunidad. Le ganaron en los primeros dos goles y cometió en penal que significó el 3-1 local. Al igual que Ignácio vio la tarjeta roja y se pierde el segundo cotejo de la eliminatoria en el Estadio Nacional de Lima la próxima semana.

Jesús Pretell: en la previa contra Always Ready era el encargado de la recuperación de la pelota al medio, aunque nunca se encontró. La cancha le quedó grande fue cambiado en el segundo tiempo por Gustavo Cazonatti.

Martín Távara: la altura le costó. Para el inicio del segundo tiempo se notaba su estado físico en El Alto por los más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, aunque su cambio recién se dio a diez minutos del final.

Yoshimar Yotún: 'Yoshi' trató de ser ese enlace de defensa a ataque. En la previa estaba en duda, pero el DT lo puso como titular. Llegaba sin fútbol y eso pasó factura.

Nicolás Pasquini: su labor fue más defensiva que de ataque. Se le complicó por su sector, sobre todo con el buen partido que hizo Wesley da Silva.

Jhilmar Lora: en la primera mitad cumplió, pero en el segundo tiempo no pasó más al ataque como sí lo hizo en los 45 minutos iniciales.

Santiago González: atrevido en los primeros minutos del primer tiempo. Buscó la individual y asociarse con Cauteruccio y en ocasiones el balón le quedaba muy largo.

Martín Cauteruccio: metió una de las dos que tuvo, por medio de un penal. Está fino de cara al arco rival y su tanto, al menos, sirvió para que los celestes terminen el primer tiempo empatados. En la segunda mitad no le llegó la pelota.

Los que entraron desde el banco en Sporting Cristal

Gustavo Cazonatti: ingresó por Pretell y se excedió en la fuerza para recuperar balones. Se ganó la tarjeta amarilla y por poco también fue expulsado.

Leandro Sosa: tuvo un par de opciones para marcar, pero falló en la definición. Pudo disminuir la ventaja para obtener un resultado menos abultado en Sporting Cristal de cara a la vuelta en Lima.

Irven Ávila: no trascendió en la cancha con los pocos minutos que tuvo.

Ian Wisdom: el joven volante de 18 años buscó el pase seguro en el mediocampo, aunque los poco más de diez minutos que le dieron no le sirvieron para trascender.

Alejandro Hohberg: no trascendió en la cancha con los pocos minutos que tuvo.

