No hay consenso: Paolo Guerrero y César Vallejo tuvieron primera reunión y no hubo acuerdo

Paolo Guerrero arribó este lunes a nuestro país para reunirse con la dirigencia de la Universidad César Vallejo y llegar a un acuerdo sobre la rescisión de su contrato.

RPP Deportes pudo conocer que el atacante nacional y Richard Acuña, presidente del cuadro Poeta, se reunieron esta tarde, durante dos horas, en la casa del futbolista para trata el tema.

Según se supo, la conversación fue cordial y participaron seis personas, donde no estuvo la madre del futbolista. Además, el presidente de la UCV fue enfático en pedirle al jugador que respete el contrato que ha firmado con el club.

Más temprano, el propio Paolo Guerrero confirmó que iba a entablar una reunión con los dirigentes de César Vallejo.

"Yo tengo una definición. Vengo para conversar. Hay (una reunión con Richard Acuña). No se trata de eso (sobre viajar a Trujillo). He venido a conversar primero", afirmó el atacante en Latina.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Paolo Guerrero vs. César Vallejo: cómo llegar a un acuerdo

Paolo Guerrero le pidió -hace un poco más de una semana- a la Universidad César Vallejo rescindir su contrato debido a las constantes amenazas que ha sufrido su familia desde que firmó su vínculo con el cuadro trujillano.

Para Winston Reátegui, exárbitro y abogado en derecho deportivo, el atacante de 40 años no puede rescindir su vínculo porque no cumple, a su criterio, con el artículo 1315 del Código Civil: caso fortuito y caso de fuerza mayor.

"Paolo Guerrero quiere rescindir su contrato (...) Pero, para que se rescinda un contrato, el artículo 1315 del Código Civil establece dos elementos importantes: el caso fortuito y la fuerza mayor", indicó en entrevista con Ampliación de noticias de RPP.

"El caso fortuito se puede dar porque Paolo Guerrero es extorsionado, recibe amenazas diarias. Pero, lo que el espíritu de la ley quiere, cuando habla de esos dos ítems, son por hechos eventuales, por hechos extraordinarios. Y, en este caso, las amenazas no son hechos extraordinarios. Un hecho extraordinario es una inundación, un terremoto, algo que el hombre no puede sostener (...) En mi opinión, desde el punto de vista legal, no se estaría configurando en ese extremo", complementó.

Luego, indicó que la única manera de que pueda rescindir su contrato es que llegue a un acuerdo con la UCV. "Lo que tendría que hacer Paolo Guerrero para rescindir su contrato es sentarse con César Vallejo a negociar (...) Hay que entender que existe un empleador, que es César Vallejo y existe un contrato", argumentó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis