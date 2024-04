Las dificultades defensivas de Universitario en el empate con Junior en Barranquilla [ANÁLISIS]

Universitario de Deportes consiguió un valioso punto en Barranquilla ante Junior en su primera visita por la Copa Libertadores 2024, sosteniéndose una vez más en su defensa, pero en Colombia el equipo de Fabián Bustos pasó más dificultades en el sector donde ha reunido su principal virtud en lo que va de la temporada.

No se le resta ningún mérito a Universitario (no sumaba fuera de casa en la fase de grupos de la Libertadores desde el 2010) en lo colectivo e individual, defensivamente estuvo a la altura, aunque ello no deja de lado que el bloque padeció más que en la presentación frente a LDU.

Estructura superada

Los desmarques de Junior rompieron la estructura de la defensa merengue, hecho que buscó de forma frecuente el ‘Tiburón’ con Carlos Bacca y José Enamorado. El empate cayó como parte de esta consecuencia.

Enamorado, por el centro, detecta el desmarque de Bacca, quien aparece detrás de Williams Riveros y queda 1vs1 con Aldo Corzo. El delantero supera por velocidad y logrará encontrarse con Sebastián Britos. El movimiento de Bacca desarticula la defensa peruana, en la que aparece Andy Polo muy retrasado y siguiendo a gran distancia a Déiber Caicedo. Esto no le permitirá interceptar el remate que derivó en el empate del local.

Cambio en el balón detenido

En los balones parados, Riveros es la principal arma de Universitario tanto para el ataque como en la defensa. Sin Matías Di Benedetto (no juega por suspensión), el principal respaldo en esa vía es Marco Saravia.

Cuando se defiende en zona, Fabian Bustos suele distribuirlos con uno apareciendo en el segundo palo y utilizando al otro por la zona central. Junior evitó esta estrategia con centros de Caicedo al primer poste para desacomodar las marcas. El plan resultó, pero el gol de Bacca fue anulado por posición adelantada.

Ureña y Murrugarra: ¿doble 5?

Con Christofer Gonzales lesionado, Jairo Concha sin estar en su plenitud y Horacio Calcaterra aún suspendido, Bustos optó por contar con Jorge Murrugarra en el once, pero corriendo a Rodrigo Ureña como volante interior izquierdo

Ubicó a Murrugarra como el eje de la volante, pero el mediocampo poco se vio fortalecido a pesar de contar con dos futbolistas que -en teoría- brindan más respuestas defensivas en ese sector. Junior encontró el camino para hallarse ante los centrales, superando las espaldas del tridente del medio, un aspecto que podría entenderse por el poco ensayo (largos minutos) con estos elementos específicos.

Los minutos de Ureña

Rodrigo Ureña es el mejor futbolista de Universitario desde el 2023, el chileno interpreta las necesidades colectivas constantemente, pero parte de que en Barranquilla no sea tan influyente en las tareas de presión y recuperación se entiende por el hecho de que disputó los 90 minutos de los últimos cuatro partidos de la ‘U’, todo esto en un lapso de diez días, como ningún otro volante del equipo.

Anteriormente Ureña llegaba sin ritmo de juego por la larga suspensión tras ser expulsado en la Liga 1 con Atlético Grau, aunque la decisión de compensar esa falta de ritmo se evidenció anoche con una carga física que le costó sostener al chileno. Para beneficio de los cremas, la Copa Libertadores ingresa en una para de dos semanas.