Universitario: Designación del Monumental para final de Copa Libertadores 2025 "ratifica el prestigio de nuestra institución"

Estadio Monumental, sede de la final de la Libertadores.
Estadio Monumental, sede de la final de la Libertadores.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario señala que la elección del Estadio Monumental muestra "la capacidad del recinto para albergar eventos de talla internacional".

El Estadio Monumental, casa del Universitario de Deportes, acogerá por segunda vez una final de la Copa Libertadores, anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El Monumental fue sede de la final de la Libertadores en 2019, cuando por primera vez se jugó una final a partido único.

El anuncio de la sede de la final de la Libertadores se hizo antes de que esta semana comiencen a jugarse los octavos de final, donde Universitario es uno de los equipos en competencia.

Tras confirmarse la noticia, Universitario no ocultó su "orgullo" por la designación del Monumental. "El Club Universitario de Deportes informa con orgullo que la CONMEBOL ha designado al estadio Monumental U Marathon como sede oficial de la gran final única de la Copa Libertadores 2025", dice el inicio de la publicación.

"En el marco de esta designación, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, visitó en el recinto deportivo más grande del país para cerrar este importante acuerdo, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo y la promoción del fútbol sudamericano", agregó.

"Esta importante decisión ratifica el prestigio de nuestra institución como la más grande del país y la capacidad del recinto para albergar eventos de talla internacional", puntualizó.

Para finalizar, la 'U' agradeció la "confianza depositada" de la Conmebol. "Esta designación representa no solo un reconocimiento a nuestro estadio y su infraestructura, sino también una oportunidad invaluable para seguir posicionando al fútbol sudamericano en el más alto nivel competitivo y organizativo", culminó.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

El partido de la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el sábado 29 de noviembre, en el Estadio Monumental de Ate, en Lima. El recinto tiene capacidad para 80.093 espectadores.

