Previo al duelo con Universitario: centro de entrenamiento de Palmeiras sufrió un ataque con bombas y petardos

Palmeiras fue eliminado de la Copa de Brasil de manos del Corinthians.
Palmeiras fue eliminado de la Copa de Brasil de manos del Corinthians. | Fuente: X | Fotógrafo: @Palmeiras
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"No podemos tolerar, mucho menos normalizar, que el fútbol se transforme en un ambiente cada vez más tóxico", informó Palmeiras luego de que su centro de entrenamiento sea atacado.

La crisis se incrementa en Palmeiras. El cuadro brasileño informó que su centro de entrenamiento sufrió un ataque con "bombas y petardos" este domingo. 

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el club informó que "vándalos atacaron cobardemente" el centro de entrenamiento del Palmeiras, ubicado a las afueras de la capital paulista, "poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores y de colaboradores" que estaban en el lugar.

En la publicación, la institución difundió dos videos de cámaras de seguridad donde se ve a cinco personas -con capuchas- acercándose a uno de los portones del club y arrojando materiales explosivos del tipo pirotecnia.

Palmeiras y su mal momento a nivel futbolístico

Palmeiras informó de que no hubo heridos producto del ataque y adelantó que "no se intimidará frente a los actos violentos practicados por un grupo de criminales e irá hasta el final para que los responsables enfrenten las consecuencias".

En ese sentido, adelantó que entregó a la Policía Civil todas las imágenes de las cámaras de seguridad para contribuir a la investigación. "No podemos tolerar, mucho menos normalizar, que el fútbol se transforme en un ambiente cada vez más tóxico, en el que la paz este bajo riesgo permanente", expresó el comunicado.

Palmeiras viene atravesando momentos tensos entre algunas de sus hinchadas y la dirigencia y el cuerpo técnico desde que quedó eliminado de la Copa de Brasil contra Corinthians.

En ese partido, la hinchada profirió insultos hacia la presidenta del club, Leila Pereira, y contra el entrenador, Abel Ferreira, quien respondió con aplausos, lo que fue tomado como un gesto irónico por parte de la afición e intensificó la tensión.

Durante una conferencia de prensa este viernes, la presidenta pidió que "tengan un poco de paciencia", a lo que la hinchada respondió con carteles llenos de insultos en los alrededores del estadio Allianz Parque.

Tags
Palmeiras Copa Libertadores Univesitario de Deportes

