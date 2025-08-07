Últimas Noticias
Previo al partido contra Universitario: hinchas de Palmeiras insultaron a Abel Ferreira y técnico respondió [VIDEO]

Abel Ferreira no la pasa nada bien en Palmeiras.
Abel Ferreira no la pasa nada bien en Palmeiras. | Fuente: GE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Palmeiras, próximo rival de Universitario, fue eliminado en la Copa de Brasil y el entrenador Abel Ferreira recibió insultos de los hinchas del 'verdao'.

Universitario, la próxima semana, tendrá un gran reto. Y es que los cremas recibirán a Palmeiras en el Estadio Monumental U Marathon en el marco de la ida de octavos de final en la Copa Libertadores 2025.

De cara a este cotejo para Universitario de Deportes, en el Palmeiras no la pasan nada bien. Por ejemplo, el último miércoles fue eliminado a manos del Corinthians en los octavos de la Copa de Brasil. Fue un 2-0 contra el 'Timao' en condición de local en el Allianz Parque, ubicado en Sao Paulo.

En el recinto, a poco del final del duelo, los hinchas del Palmeiras insultaron al entrenador Abel Ferreira, con quien por ejemplo ganaron la Libertadores en un par de oportunidades.

Así fue lo que vivió el director técnico Abel Ferreira.
Así fue lo que vivió el director técnico Abel Ferreira. | Fuente: GE

El momento de Abel Ferreira en Palmeiras

Las cámaras de la televisión brasilera captaron el momento y como respuesta el DT portugués aplaudió a los fanáticos de su conjunto.

Las imágenes dieron que hablar en tierras brasileras y se volvieron viral en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Hay que tener en cuenta que en el Brasileirao, el Palmeiras -que cierra la eliminatoria contra Universitario en condición de local- marcha en el tercer puesto. Cuenta con 33 puntos, a solo cuatro unidades del líder Flamengo.

Además, de los últimos diez partidos oficiales que ha jugado, incluyendo el Mundial de Clubes en Estados Unidos, ganó cuatro. En tanto, obtuvo tres caídas y la misma cantidad de empates.

¿Cuándo se juegan el Universitario contra Palmeiras por la Copa Libertadores?

La ida está agendada para el jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon (Lima). Allí, el bicampeón peruano recibirá al elenco que dirige Abel Ferreira.

Así, este primero duelo del bicampeón de la liga peruana de primera división será a las 7:30 p.m. hora peruana.

Además, yendo a lo que será la vuelta de la Libertadores entre Universitario y Palmeiras, este duelo será el jueves 21 del mismo mes en el Allianz Parque (Sao Paulo). El horario designado por Conmebol fue el de las 7:30 en horario para Perú.

