¿Abel Ferreira continuará en Palmeiras? Presidenta habló sobre el futuro del entrenador previo al partido con Universitario

Palmeiras no viene atravesando su mejor momento. La eliminación en la Copa de Brasil —en manos del Corinthians— y su tercer lugar en la tabla de posiciones del Brasileirao, a pesar de encontrarse a cuatro puntos del líder Flamengo, han generado un terremoto en los hinchas del Verdao.

Ante esto, la presidenta del club, Leila Pereira, salió al frente y sorprendió al indicar que el equipo se encuentra en una etapa de reestructuración y le pidió paciencia a los fanáticos.

"Tengan un poco de paciencia. Hoy presentamos a nuestro noveno refuerzo. Estamos en proceso de reestructuración y, a veces, necesitamos un poco de tiempo para que las cosas salgan como queremos", indicó en un primer momento.

"Paciencia, la afición tiene todo el derecho a criticar, claro que sí. No puedo permitir que se dude de la capacidad de nuestro entrenador, de nuestro cuerpo técnico ni de nuestro trabajo. Esto es inaceptable, sobre todo de un profesional como nuestro entrenador: un ganador, profesional y competente", complementó.

Presidenta buscará la renovación de Abel Ferreira

Por otro lado, Pereira indicó que se encuentra muy interesada en la continuidad del estratega portugués, por lo que buscará extender su contrato hasta finales del 2027.

"Estoy muy interesada en que nuestro entrenador siga con nosotros hasta finales de 2027. Ese es mi deseo y lo que quiero para Palmeiras", dijo al inicio.

"Algunos tienen derecho a criticar, pero yo tengo derecho a decidir. Firmaremos el contrato lo antes posible, renovándolo hasta diciembre de 2027. En cuanto tenga el documento firmado, les avisaré", comentó.