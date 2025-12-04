Universitario figura en el Top 15 de clubes con mayor recaudación en la Copa Libertadores 2025

Universitario, en la Copa Libertadores 2025, fue parte de la fase de grupos y su papel tuvo destaque ya que alcanzó también la ronda de octavos de final.

Por ejemplo, a lo largo del campeonato sudamericano, Universitario de Deportes ganó un par de partidos, empató tres y también perdió dicha cantidad. En la instancia de los 16 mejores se encontró con Palmeiras, finalista, pero pese a que quedó eliminado en dicha instancia en la Conmebol destacaron su papel.

Resulta que Universitario quedó en el Top 15 de clubes que más dinero recaudaron a lo largo de su participación en la temporada 2025 de la Copa Libertadores.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Los clubes que más dinero generaron en la Copa Libertadores.Fuente: Conmebol

Universitario y lo que fue su Copa Libertadores

Así, desde el máximo ente del fútbol sudamericano indican que la 'U' obtuvo 4 910 000 millones de dólares desde su participación en la fase de grupos hasta la ronda de octavos de final. Todo correspondiente a premios.

De esta manera, los merengues ocupan la decimocuarta casilla en relación a los elencos que más dinero generaron en el certamen, más allá de taquillas (venta de entradas).

En el primer lugar, muy lejos de Universitario, está el nuevo campeón Flamengo,el cual recaudó 33 240 000 millones de dólares. En la segunda casilla quedó Palmeiras, el subcampeón, con 17 230 000 millones.

Además, también se destacan las presencias de otros clubes como Cerro Porteño, Alianza Lima, Bahía y Barcelona SC, los cuales accedieron a la fase de grupos desde instancias previas.

¿Cómo fue la Copa Libertadores 2025 de Universitario?

Universitario, en la fase de grupos, quedó en el segundo lugar del Grupo B con 8 puntos, siendo superado por River Plate y mostrándose por encima de Independiente del Valle y Barcelona SC, ambos de Ecuador.

En tanto, en los octavos de final, los cremas chocaron en el Palmeiras, perdiendo 4-0 la ida y empatando sin goles la vuelta en la ciudad de Sao Paulo.