¿Llegan para la vuelta ante Alianza? Sporting Cristal emitió partes médicos de Luis Abram y 'Canchita' Gonzales

Sporting Cristal está obligado a ganarle a Alianza Lima el próximo sábado si es que quiere alcanzar el objetivo de meterse a la fase de grupos, de manera directa, de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, de cara a este cotejo, Sporting Cristal tiene dos sensibles bajas en su plantel. La primera es la de Luis Abram, quien sufrió una lesión en la ida contra Alianza en el Estadio Nacional, en tanto que la segunda es Christofer Gonzales, volante que arrastra una dolencia desde hace días.

Justamente, la tienda de Sporting Cristal emitió un parte médico de ambos jugadores de cara a lo que será la revancha frente a los íntimos este sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

La situación de Abram y Gonzales en Sporting Cristal

"Durante el partido disputado frente a Alianza Lima, nuestro futbolista Luis Abram presentó molestias que obligaron a que sea reemplazado. Tras los primeros estudios realizados, se confirmó una lesión muscular", es lo que indica la 'SC'.

RPP, al respecto, pudo conocer que el internacional con la Selección Peruana, exVélez Sarsfield y Atlanta United, presenta un desgarro.

Por su parte, respecto a 'Canchita' Gonzales, Sporting Cristal sostiene que "continúa bajo un tratamiento conservador y un proceso de rehabilitación. En los últimos días, ha evidenciado una evolución muy favorable, permitiendo el inicio de trabajos lineales en campo como parte de su progresión funcional".

Finalmente, desde la 'SC' añaden que "el Área de Salud y Rendimiento del club continuará monitoreando de manera permanente la evolución de ambos futbolistas".

¿Cómo se define el Alianza ante Sporting Cristal?

La ida quedó empatada a uno en el Estadio Nacional, por lo que si la igualdad se mantiene, los dos elencos irán a una tanda de penales sin pasar por tiempo extra.

El ganador jugará contra Cusco FC a ida y vuelta. Este enfrentamiento está programado para el 10 y 14 de diciembre y el que resulte ganador jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin fases previas de por medio.