FPF reportó que la final de la Copa Libertadores generó 70 millones de dólares en ingresos en Perú

La final de la Copa Libertadores de 2025, que ganó el sábado pasado el Flamengo por 0-1 al Palmeiras, generó un impacto económico de unos 70 millones de dólares, tras la llegada a Lima de aproximadamente 50.000 turistas brasileños.



Así lo informó este lunes la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en un comunicado en el que destacó que la definición del torneo continental de clubes, que se disputó por segunda vez en el estadio Monumental del Universitario de Deportes, "ha tenido un impacto y una relevancia enormes para el país".



La FPF citó información publicada por el diario El Comercio, con reportes oficiales del Gobierno Peruano y de la Conmebol, que dieron "cuenta de cifras muy importantes", según indicó.

"En hotelería: US$ 37,5 millones. En viáticos: US$ 15 millones. En movilidad y compras: US$ 13,5 millones. En proveedores, servicios locales y legado en infraestructura del Estadio Monumental ‘U’: US$ 4,7 millones, señala el medio peruano", agregó.

Cabe agregar que, en 2019, la final de la Libertadores también se jugó en Lima, dejando en aquella oportunidad 62 millones de dólares en beneficios para los peruanos.

Flamengo, el 'Rey de Brasil'

El último pasado, con una anotación conquistada por Danilo, el Flamengo derrotó por 0-1 al Palmeiras, con lo que se convirtió en el primer equipo brasileño que logra cuatro títulos de la máxima competencia del fútbol sudamericano a nivel de clubes.