Fabián Bustos destacó a DT de Botafogo: "Le ha dado equilibrio y una forma peligrosa de jugar"

Universitario de Deportes ultima detalles a pocas horas del choque ante Botafogo, en Río de Janeiro, correspondiente a la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El entrenador Fabián Bustos habló de diversos temas sobre uno de los partidos claves de su serie.

"Con muchas ganas e ilusión de hacer un buen partido. La estadística están ahí, hace mucho tiempo que no se dan tres puntos en este país, pero con muchas ganas de hacer un buen partido", declaró a RPP desde Brasil.

El DT Bustos no se deja llevar por el buen momento de su equipo. Se mostró cauto a pocas horas del choque contra Botafogo, que perdió ante Junior y LDU de Ecuador en sus dos primeras presentaciones en la Libertadores.

"Yo conozco el fútbol brasileño porque he tenido la chance de entrenar acá y los equipos cuando salen de los estaduales les cuesta arrancar. En el Brasileirao viene de dos triunfos seguidos, después de no arrancar bien en la Libertadores. Ante Atlético Goianense y Juventude lo han ganado bien, se nota la mano", señaló el estratega crema que no escatimó elogios para el entrenador Artur Jorge.

"Han traído un entrenador portugués que le ha dado equilibrio y una forma de jugar bastante peligrosa. Arriba tiene mucha movilidad y los laterales suben, usan los carrilles anteriores", manifestó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Botafogo mejoró en el Brasileirao

"Es un equipo que ha mejorado mucho, está entre los primeros cinco de la tabla y el año pasado este mismo equipo, con esta base, estuvo luchando hasta la fecha 31 el campeonato del Brasileirao", manifestó.

Bustos también destacó el buen momento de jugadores de Botafogo como Tiquinho y Junior Santos.

"Los cuatro de arriba tienen mucha velocidad y son complicados. Si le regalamos espacio nos pueden agarra abierto y nos pueden complicar. Evitaremos eso, hay que pelear el control de la pelota. Hay que quitársela, hablarse de eso a un equipo brasileño no es fácil. Luego tratar de manjera las situaciones, cuando podemos hacerles daño y asociarnos bien. tenemos que hacerlo", finalizó.

Fabián Bustos habló con RPP a un día del choque ante Botafogo. | Fuente: RPP - Andrea Closa

¿Cuándo juega Universitario vs Botafogo?

El encuentro entre Universitario vs Botafogo por la Copa Conmebol Libertadores se juega el miércoles 24 de abril en el Estadio Olímpico Nilton Santoso, en Río de Janeiro.

¿A qué hora juega Universitario vs Botafogo?

El partido está programado para jugarse a las 5:00 p.m. de hora peruana, mientras que en Brasil comenzará a las 7:00 p.m. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 5:00 p.m.

Paraguay: 6:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 3:00 p.m.