No estarán ante Universitario: jugadores de Botafogo no jugarán partido de Libertadores por indisciplina

Sin dos de sus figuras. Botafogo informó que Óscar Romero y Diego Hernández no estarán presentes en el partido ante Universitario por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores por indisciplina.

A través de un comunicado, el cuadro brasileño indicó que ambos futbolistas no iban a continuar con la delegación que iba a viajar a Lima para disputar el encuentro programa para el jueves a las 5:00 p.m. hora peruana.

"Botafogo informa que, por motivos disciplinarios, los atletas Óscar Romero y Diego Hernández no continuarán con la delegación de Fortaleza a Lima, donde Botafogo enfrentará a Universitario, el jueves (16), en la Conmebol Libertadores", indicó el club en un primer momento.

"Ambos regresan a Río y realizarán actividades separadas en los próximos días en el CT Lonier", complementó Botafogo.

O Botafogo informa que, por razões disciplinares, os atletas Romero e Diego Hernández não vão seguir com a delegação de Fortaleza para Lima, onde o Botafogo enfrenta o Universitario, na quinta (16), pela Conmebol Libertadores. Ambos retornam ao Rio e irão realizar atividades em… pic.twitter.com/jbveeOjcBa — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 13, 2024

Romero y Hernández llegaron a Botafogo en la presente temporada

Óscar Romero y Diego Hernández llegaron en la presente temporada a Botafogo. El paraguayo fue anunciado el mismo día del sorteo de la Copa Libertadores y fue titular por primera vez el pasado domingo, en el partido con Fortaleza, pero tuvo implicancia en los goles que anotó su equipo ante LDU (Copa Libertadores) y Fortaleza (Brasileirao).

El uruguayo, en tanto, llegó al club a finales de 2023, tras una buena performance en Montevideo Wanderers. Sin embargo, tuvo pocas oportunidades y no logró marcar goles. Es más, no aceptó la convocatoria de la Selección Uruguaya Sub 23 para tentar minutos en el primer equipo.

¿A qué hora jugarían Universitario vs. Botafogo?

El partido entre Universitario vs. Botafogo está programado para empezar a las 5:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otros países del mundo son los siguientes:

Perú: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Chile: 6.00 p.m

Paraguay: 6:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario ante Botafogo vía TV por Copa Libertadores?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN y Star+. Lo escuchas también por radio en los 89.7 FM de RPP Noticias. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

