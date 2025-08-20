Últimas Noticias
Universitario vs Palmeiras: partido desde Brasil por la vuelta de octavos de Copa Libertadores 2025

Guía de TV por el Palmeiras vs Universitario.
Guía de TV por el Palmeiras vs Universitario. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Palmeiras es el gran favorito para lograr su boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Palmeiras saldrá este jueves a sellar en la cancha del Allianz Parque su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores contra Universitario de Deportes, que sufrió una goleada en la ida (0-4) en Lima, que lo dejó prácticamente eliminado del certamen.

En su primer encuentro, un gol de Vitor Roque hizo que el conjunto de Abel Ferreira terminase los primeros 45 minutos con una contundente victoria por 0-3. Pero el último llegó en el segundo tiempo, cuando José 'Flaco' López marcó el cuarto gol, sentenciando el marcador en el Estadio Monumental.

Palmeiras vs Universitario: así llegan a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras ganó 1-0 a Botafogo por la fecha 20 del Brasileirao. Felipe Anderson anotó el gol del triunfo.

Por su parte, Universitario igualó 1-1 ante Sport Huancayo de visitante en la última fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo y dónde juegan Palmeiras vs Universitario en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Palmeiras vs Universitario se disputará este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 55 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Universitario en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 2:30 a.m.

¿Dónde ver Palmeiras vs Universitario en vivo por TV y streaming?

El partido entre Universitario vs Palmeiras será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN 5. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Palmeiras vs Universitario: alineaciones posibles

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

Tags
Universitario de Deportes Palmeiras Copa Libertadores

