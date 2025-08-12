Últimas Noticias
Universitario vs Palmeiras EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores?

Universitario vs Palmeiras | hora y canal por Copa Libertadores
Universitario vs Palmeiras | hora y canal por Copa Libertadores | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Universitario vs Palmeiras se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Conoce a qué hora empieza y por dónde verlo EN VIVO.

Por la gloria. Universitario sostendrá uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El cuadro de Jorge Fossati se enfrentará a Palmeiras, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo Crema viene atravesando un buen momento. Ganador del Torneo Apertura y colíder del Torneo Clausura, llega con todas sus figuras al partido en el Monumental. Caso contrario con el Verdao, que quedó eliminado de la Copa Brasil y su técnico es sumamente criticado por la hinchada, que está pidiendo su salida.

El partido entre Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental de Lima, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y serás transmitido EN VIVO por ESPN 2 y Disney+. También lo podrás escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Universitario vs Palmeiras: altas y bajas para los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras no contará con Paulinho, Bruno Rodrigues y Vitor Figueiredo. Además, no estarán Estêvão y Mayke, quienes han sido vendidos. Pero, sí estarán Ramón Sosa y Khellven, recientemente contratados. Universitario, en tanto, contará con todas sus figuras, incluyendo Anderson Santamaría y Jesús Castillo, quienes acaban de llegar al club.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 2:30 a.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Palmeiras en vivo por TV y streaming?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.


Universitario vs Palmeiras: alineaciones posibles

Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha, Carabalí; River y Valera. 

Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Micael, Piquerez; Moreno, Evangelista; Sosa, Mauricio, Torres; Roque.

Universitario vs Palmeiras: últimos resultados

Universitario

  • Universitario 1-0 Sport Boys
  • Alianza Universidad 0-2 Universitario
  • Universitario 3-1 Atlético Grau

Palmeiras

  • Palmeiras 2-1 Ceara
  • Palmeiras 0-2 Corinthians
  • Vitoria 2-2 Palmeiras

Universitario de Deportes Palmeiras Copa Libertadores

