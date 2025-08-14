Universitario vs Palmeiras: ¿Cómo ver en vivo desde tu celular la ida de los octavos de la Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs Palmeiras en vivo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Jorge Fossati va en busca del golpe como local frente al complicado ‘Verdao’, el cual afronta el duelo en medio de cuestionamientos a su técnico Abel Ferreira. ¿Cómo ver desde tu celular el partido? Conoce los detalles a continuación con RPP.

El equipo ‘crema’ es el único peruano en carrera en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, pero tiene un complicado rival ante sí. Para dar el golpe, contará con el ‘Tunche’ Rivera y Alex Valera en busca de quebrar la portería de Weverton. Al frente está un Palmeiras mermado por su irregularidad en las competencias brasileñas.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Palmeiras en vivo en los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido Universitario vs Palmeiras está programado para este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon, el cual se encuentra en Ate y cuenta con un aforo para 55 mil asistentes. El choque por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores comenzará desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 7:30 p.m.

, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 9:30 p.m.

, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 7:30 p.m.



En Bolivia, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a la 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a la 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 9:30 p.m.



En Chile, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 8:30 p.m.

En España, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 2:30 a.m. (15 de agosto)

En Italia, el partido Universitario vs Palmeiras inicia a las 2:30 a.m. (15 de agosto)

En Francia, el partido Universitario vs Palmeirasinicia a las 2:30 a.m. (15 de agosto)

¿Dónde ver el Universitario vs Palmeiras en vivo por TV y streaming?

El Universitario vs Palmeiras puedes ser sintonizado en varios países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por la Copa Libertadores 2025 podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus vía plataformas de streaming. Por su parte, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Universitario vs Palmeiras: alineaciones posibles