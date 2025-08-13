Libertad vs. River Plate: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por octavos de Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Libertad vs. River Plate se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El elenco de Libertad, vigente campeón del fútbol paraguayo, recibirá -sin su arquero titular Rodrigo Morínigo- al argentino River Plate, que tiene el reto de prolongar en el arranque de los octavos su invicto en el torneo, que encarará con una baja sensible en la defensa.



Con dos triunfos, tres empates y una caída, Libertad cosechó 9 enteros en el Grupo D de la fase de grupos y fue escolta de Sao Paulo. El 'millonario', por su parte, campeón de la Libertadores en 1986, 1996, 2015 y 2018, junto a dos brasileros, Palmeiras y Sao Paulo, cerró invicto la fase de grupos del torneo continental.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Libertad y River a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025?

La tienda paraguaya viene de empatar a uno con el Deportivo Recoleta, mientras que la escuadra argentina igualó sin goles con Independiente.

¿Cuándo y dónde juegan Libertad vs River Plate en vivo por los octavos de la Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el jueves 14 de agosto en el Estadio La Huerta, ubicado en la ciudad de Asunción. El recinto tiene una capacidad para 10,100 espectadores.

📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Libertad en Paraguay. 💪⚽



🗓️ Ida de los octavos de final de la #Libertadores #VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/ZiQ8Whg94C — River Plate (@RiverPlate) August 13, 2025

¿A qué hora juegan Libertad vs River Plate en vivo por los octavos de la Copa Libertadores 2025?

En Perú, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 6:30 p.m.

En Bolivia, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 6:30 p.m.

En Brasil, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Libertad vs River Plate comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Libertad vs River Plate en vivo por TV y streaming?

El partido de Libertad contra River Plate será transmitido por ESPN, Telefe, Pluto TV y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Libertad vs River Plate: alineaciones posibles

Libertad: Martín Silva; Hernesto Caballero, Néstor Giménez, Álvaro Campuzano, Ángel Cardozo, Lorenzo Melgarejo, Lucas Sanabria, Iván Franco, Gustavo Aguilar; Hugo Fernández y Óscar Cardozo.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Miguel Borja.

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.