Palmeiras calienta el partido ante la 'U': "Es un club grande y respetado", dijo Joaquín Piquerez

Universitario quiere dar el golpe. Este jueves, los cremas recibe a Palmeiras en la ciudad de Lima en el marco de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Sin embargo, en Palmeiras no se van a guardar nada para lo que será el cotejo contra Universitario de Deportes en el Estadio Monumental U Marathon. Así lo indicó el defensa uruguayo Joaquín Piquerez, quien habló para las redes sociales del 'verdao' en la previa.

"Se viene un partido de extrema importancia contra la 'U'. Es un club grande y respetado, y que tiene a un gran entrenador", fue lo que dijo el charrúa, en un primer momento, a Palmeiras TV.

Universitario contra Palmeiras, dura prueba para los merengues

Luego, mencionó que irán con todo para sacar ventaja en la ciudad de Lima y, posteriormente, cerrar la llave en Sao Paulo.

"La verdad que esperamos sacar un buen resultado y poder cerrarlo en casa con el apoyo de nuestros hinchas", indicó.

Por último, el jugador de Palmeiras fue preguntado respecto a que llegó a la marca de los 200 partidos con la camiseta del 'verdao'. Ya ganó una Copa Libertadores en su actual elenco en el año 2021.

"Es una historia porque aquí llevo cinco temporadas. Conseguí trofeos y me gané el cariño de la hinchada. Espero continuar por este camino", agregó el internacional con la Selección de Uruguay.

¿Dónde ver el Universitario vs Palmeiras por TV y streaming?



El partido se podrá ver por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

