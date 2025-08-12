Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Andina
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 13 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, miércoles 13 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. Cerro Porteño vs. Estudiantes LP – Disney+ Premium, ESPN

7:30 p.m. Flamengo vs. Internacional – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. Bolívar vs. Cienciano – DSports, DGO

7:30 p.m. U. de Chile vs. Independiente – DSports, DGO

7:30 p.m. Alianza Lima vs. Universidad Católica – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Amistoso

1:00 p.m. Nápoli vs. Olympiacos – DAZN, OneFootball PPV


Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. Sporting San Miguelito vs. Diriangén FC – Disney+ Premium

9:00 p.m. CSD Municipal vs. Real España – Disney+ Premium

9:00 p.m. Alianza FC vs. Managua FC – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Argentina

5:30 p.m. Atlético Tucumán vs. Newell’s Old Boys – TyC Sports


Partidos de hoy, Copa Colombia

7:00 p.m. Real Soacha Cundinamarca vs. Deportes Tolima – Win Sports TV YouTube


Partidos de hoy, Copa Ecuador

3:00 p.m. San Antonio vs. Manta FC – DSports, DGO


Partidos de hoy, EFL Carabao Cup – Inglaterra

2:00 p.m. Birmingham vs. Sheffield United – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga de Colombia

7:30 p.m. Deportivo Cali vs. Unión Magdalena – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Supercopa de Europa – UEFA

2:00 p.m. PSG vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN


