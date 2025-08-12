Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 13 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 13 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.
Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. Cerro Porteño vs. Estudiantes LP – Disney+ Premium, ESPN
7:30 p.m. Flamengo vs. Internacional – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. Bolívar vs. Cienciano – DSports, DGO
7:30 p.m. U. de Chile vs. Independiente – DSports, DGO
7:30 p.m. Alianza Lima vs. Universidad Católica – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Amistoso
1:00 p.m. Nápoli vs. Olympiacos – DAZN, OneFootball PPV
Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. Sporting San Miguelito vs. Diriangén FC – Disney+ Premium
9:00 p.m. CSD Municipal vs. Real España – Disney+ Premium
9:00 p.m. Alianza FC vs. Managua FC – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Argentina
5:30 p.m. Atlético Tucumán vs. Newell’s Old Boys – TyC Sports
Partidos de hoy, Copa Colombia
7:00 p.m. Real Soacha Cundinamarca vs. Deportes Tolima – Win Sports TV YouTube
Partidos de hoy, Copa Ecuador
3:00 p.m. San Antonio vs. Manta FC – DSports, DGO
Partidos de hoy, EFL Carabao Cup – Inglaterra
2:00 p.m. Birmingham vs. Sheffield United – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga de Colombia
7:30 p.m. Deportivo Cali vs. Unión Magdalena – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Supercopa de Europa – UEFA
2:00 p.m. PSG vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN