Fabián Bustos calentó el Universitario vs. River al recordar la final que perdió el 'millonario' en el Monumental

Se viene un un partidazo. Universitario recibe a River Plate este miércoles en lo que será un cotejo programado para la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental.

Fabián Bustos, entrenador de Universitario de Deportes, espera que sus dirigidos debuten en la fase de grupos del torneo ante River con el pie derecho en casa. Justamente, el DT de la tienda crema dio una breve entrevista a Conmebol y allí le preguntaron sobre la final de la Copa Libertadores 2019 que se jugó en el Monumental entre el 'millonario' y Flamengo. En la casa merengue, el cuadro argentino cayó 2-1 ante el 'Mengao' en los minutos finales.

"No fue bueno (recuerdo de River de la final). Lo vi. La mereció ganar y la perdió en tres minutos, cinco minutos", fue lo que sostuvo el entrenador de Universitario en un primer momento.

Se viene el Universitario contra River Plate

Asimismo, indicó que no cree que ese antecedente juegue en lo que será el episodio del equipo que dirige Marcelo Gallardo frente a la 'U'.

"No creo (que le juegue en contra). Casi ningún jugador creo que debe estar ahora de ese equipo. No sé si Franco Armani. Me acuerdo mucho de ese partido de verdad", remarcó.

Por último, el DT de Universitario habló de por qué cree que River Plate se quedó sin ganar la final de la Copa Libertadores en la ciudad de Lima.

"Dos cositas, dos detalles cortos tácticos en donde se perdió la pelota. La verdad fue injusto. No quiero quitarle mérito a Flamengo, pero River hizo todo muy bien para ganar ese campeonato", sostuvo el estratega argentino.

Universitario vs River Plate: altas y bajas para la fecha 1 del grupo B de Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes no contará con Matías Di Benedetto, quien se lesionó en el último encuentro de su equipo en la Liga1. Además, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña y Alex Valera son dudas para el cotejo. River Plate, en tanto, no contará con Gonzalo Montiel, Gonzalo Martínez y Matías Kranevitter por lesión. El que sí llegaría sería Facundo Colidio, que se ha recuperado de una molestia.

