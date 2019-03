Fabian Rinaudo sería titular ante U. Católica. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: HECTOR RIO

La Universidad Católica de Chile recibirá este miércoles en Santiago al Rosario Central argentino con la obligación de levantar cabeza en la Copa Libertadores, después de debutar la semana pasada con una dura derrota (4-1) frente al Libertad paraguayo.



El actual campeón del fútbol chileno tiene la oportunidad de enderezar el rumbo en el grupo H ante un rival que en la primera jornada del torneo continental empató a uno contra el Gremio brasileño y que lleva doce partidos oficiales sin lograr un triunfo.



El argentino Gustavo Quinteros, técnico de la UC, recuperará para el choque de mañana al ariete Diego Buonanotte, la principal figura del equipo. El delantero argentino recibió este lunes el alta y se entrenó con normalidad después de sufrir una lesión muscular que le hizo perder los últimos partidos.



Más complicada es la situación del volante José Pedro Fuenzalida, que el fin de semana pasado sufrió una lesión en el pubis y aún no ha podido entrenar con el equipo, por lo que es difícil que pueda estar en el once titular.



El central argentino Germán Lanaro es baja segura por una lesión en el muslo izquierdo que ya lo dejó fuera del duelo del sábado pasado ante el Unión La Calera. La UC logró un trabajado triunfo ante el colíder del campeonato chileno con un gol de Carlos Lobos a cuatro minutos del final.



Rosario Central llegó a Chile con algunos futbolistas lesionados y otros recuperados, como el zaguero chileno Alfonso Parot, exjugador de la Universidad Católica. El 'Canalla' no gana un partido oficial desde el 27 de noviembre del año pasado. El fin de semana pasado empató a cero con el Godoy Cruz.



El entrenador Paulo Ferrari recupera a Miguel Barbieri, Leonardo Gil y Agustín Allione, que tenían molestias físicas y no jugaron el fin de semana por precaución.

El partido por el grupo H de la Copa Libertadores podrás verlo en Fox Sports 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto en esta nota de RPP.

Alineaciones probables:

Universidad Católica: Matías Dituro; Juan Cornejo, Valber Huerta, Benjamín Kuscevic, Stefano Magnasco; Jaime Carreño, César Fuentes, Luciano Aued, Edson Puch, César Pinares; Diego Buonanotte. DT: Gustavo Quinteros.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Facundo Rizzi, Miguel Barbieri, Oscar Cabezas, Alfonso Parot; Agustín Allione, Washington Camacho, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil; Claudio Riaño y Fernando Zampedri. DT: Paulo Ferrari.



Fuente: EFE