La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Defensa frágil de Universitario: José López marcó el 2-0 de Palmeiras antes de los 12 minutos (VIDEO)

Palmeiras ganó todos sus partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025
Palmeiras ganó todos sus partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 | Fuente: Captura
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Tras las dudas de la defensa de Universitario, con Matías Di Benedetto como protagonista, el 'Flaco' López aumentó el marcador a favor de Palmeiras.

Universitario de Deportes y Palmeiras se enfrentan este jueves en el estadio Monumental ‘U’ Marathon por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Los cremas tienen el objetivo de sacar el mejor resultado posible en condición de local ante uno de los máximos candidatos a ganar la Copa Libertadores, sin embargo, rápidamente se vio con el marcador en contra.

Matías Di Benedetto cometió un penal y a los 7’ el capitán Gustavo Gómez convirtió el primero para Palmeiras. Universitario no tuvo tiempo para reaccionar y a los 12’ llegó el segundo para el ‘Verdao’ a través del ‘Flaco’ López.

Palmeiras liquida a Universitario

Universitario intentó salir jugando con el balón por bajo. Inga buscó el pase hacia los delanteros, pero Gustavo Gómez anticipó y despejó. Williams Riveros rechazó a medias y la pelota quedó entre José López y Matías Di Benedetto.

El atacante argentino anticipó a Di Benedetto, quien luego dudó en presionar para recuperar el esférico. El ‘Flaco’ López aprovechó la ventaja para realizar una pared con Vitor Roque.

El centrodelantero del ‘Verdao’ se filtró entre Riveros y aguantando la marca de Aldo Corzo, para encontrarse cara a cara con el portero Sebastián Britos. López definió por bajo de zurda y colocó el 2-0, un resultado que acredita al conjunto dirigido por Abel Ferreira como el máximo candidato para ganar la Copa Libertadores.

Así fue el 2-0 de Palmeiras sobre Universitario en el Monumental
Así fue el 2-0 de Palmeiras sobre Universitario en el Monumental | Fuente: ESPN

Universitario vs Palmeiras: así formaron en el partido

Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Aldo Corzo (c), Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez (c), Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.

