Revuelo en la Copa Perú: ASA FC fue descalificado y Unión Minas jugará la final del campeonato

La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado descalificó a ASA FC y Unión Minas disputará la final del campeonato ante Deportivo ANBA.

Revuelo en la Copa Perú. A pocos días del final del torneo nacional, la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado descalificó a ASA FC. De esta manera, Unión Minas disputará la final del campeonato ante Deportivo ANBA de Juliaca.

A través de un comunicado, la entidad deportiva informó que la descalificación del cuadro de Chancay se debió a la mala inscripción de dos jugadores, por lo que el equipo Unión Minas tendrá la opción de clasificar a la Liga2 2026.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Los argumentos de Unión Minas y la decisión de la Comisión de Justicia

Unión Minas, en su reclamo, expuso que los futbolistas Paulo Lovera y Axel Gastelu se encontraban inscritos en el Club Huracán hasta mayo del 2025 y que luego fueron inscritos por ASA FC sin contar con una "certificación válida de la liga distrital ni provincial", generando que su inscripción sea "irregular e indebida".

Por esta razón, la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado declaró perdedor a ASA FC por 3-0 ante Unión Minas en el encuentro por la semifinal vuelta de la Etapa Nacional de la Copa Perú.

De esta manera. Unión Minas jugará la final del campeonato ante Deportivo ANBA. El ganador del partido clasificará a la Liga2 2026, mientras que el perdedor ante CNI para determinar el otro clasificado a Segunda División.

¿Cuándo será la final de la Copa Perú 2025?

La final de la Copa Perú 2025 se disputará este domingo 16 de noviembre en el estadio Hugo Sotil del distrito de Villa el Salvador. El horario del encuentro está programado para las 2:30 p.m. hora peruana.