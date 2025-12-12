¡Oficial! Alianza confirmó la llegada de Pablo Guede como nuevo DT: "Es conocido por su estilo ofensivo"

A través de sus redes sociales, Alianza Lima oficializó este viernes la incorporación del argentino Pablo Guede como nuevo entrenador del cuadro blanquiazul.

"Bienvenido a la familia blanquiazul Pablo Guede. Estamos juntos en este camino", dice la última publicación de Alianza.

Asimismo, el cuadro de La Victoria dio a conocer en un comunicado más detalles del reemplazante de Néstor Gorosito. "Anunciamos con mucho entusiasmo la contratación de Pablo Guede como nuevo director técnico del plantel principal del Club Alianza Lima".

Alianza destacó el paso de Guede por diferentes ligas de América y Europa. "El experimentado entrenador argentino, con vasta experiencia como DT en torneos competitivos como los de Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España, es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico, una filosofía que encaja a la perfección con la tradición y la exigencia de nuestra hinchada", agregó.

Además, las esperanzas están depositadas en Guedes y su comando técnico de cara al título nacional en los 125 años de fundación de Alianza.

"Pablo Guede y su comando técnico, asumirán con compromiso el objetivo de guiar a nuestra institución a la gloria deportiva en el 2026, temporada en la que cumpliremos 125 años de vida institucional. ¡Bienvenido a La Victoria, Pablo!", culminó.