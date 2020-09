Luis Duarte: "La FPF tomó la decisión de cancelar la Copa Perú 2020 sin consultarnos" | Fuente: Copa Perú

Este lunes se dio a conocer que Luis Duarte, ex presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, había presentado su carta renuncia a la Federación Peruana de Fútbol tras efectuarse una modificación en la estructura de ascensos y descensos de Liga 1 y Liga 2.

Esta variación establece que ya no sean cuatro descensos de la Liga 1, sino tres, y que haya un solo ascenso de la Liga 2 con finalidad de que sean 18 clubes los que conformen la primera división en el 2021. Con esto, la Copa Perú queda relegada del panorama deportivo en el presente año.

Por su parte, Luis Duarte afirmó que esta medida los tomó por sorpresa: "Nos enteramos en la mañana del sábado, por otras personas, que la Copa Perú no se iba a jugar. Luego me comuniqué con el presidente de la FPF y me dijo que me daría mayores detalles de eso. Pero pasaron las horas y, por mi cuenta, pude leer la resolución final, la misma que todavía no se nos notifica oficialmente", sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

"Nos hemos sentido atropellados porque no se consultó como debió ser, y a nosotros como Comisión no nos anticiparon. No me informaron lo que tenían pensado para luego comunicárselo a las Ligas Departamentales, que ya se venían preparando para su reinserción en el mes de octubre durante la fase 4. Se tenía establecido que iba a haber un ascenso a Liga 1 y otro a Liga 2", agregó Duarte.

Por otro lado, Duarte afirmó que, pese a la coyuntura, era factible jugarse el torneo: "La Liga 1 ya está jugando y la Liga 2 tendrá los protocolos por parte de la FPF, ¿por qué no con la Liga 3? Teníamos planeada jugarla en Lima. Se debieron agotar las posibilidades y si al final de todo no se podía, aceptábamos que no se jugara. Pero la forma de cancelarla sin conversarlo o dar una sugerencia no fue la correcta".

"Considero que debemos merecer respeto para quienes han hecho esfuerzos necesarios para mantenerse en la actividad. La pandemia afectó, eso nadie lo duda, pero hay entrenadores, jugadores y otros trabajadores que han estado gastando para reinsertarse. Ahora la Copa Perú se ve relegada hacia el 2021, pero sin nada claro", finalizó.

Hasta donde se conoce, la Federación Peruana de Fútbol tiene la intención de reunirse con los representantes de Copa Perú este martes en horas de la mañana a través de una reunión virtual para informarles oficialmente acerca de la modificación.