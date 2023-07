Fossati por expulsión de Valera: "De eso no puedo opinar porque estaba lejísimos"

Universitario cayó por la mínima diferencia (1-0) frente al Corinthians este martes por la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alex Valera fue titular en Universitario de Deportes y a los 72 minutos, previo al gol de Felipe Augusto, vio la tarjeta roja, su tercera en lo que va de temporada (dos por Liga 1 y una en la Sudamericana).

Por esto, el director técnico Jorge Fossati fue consultado en conferencia de prensa tras la derrota en el Neo Química Arena de Sao Paulo.

"Nos quedamos con la bronca de no poder llevarnos siquiera un punto. Tampoco creo que hayamos hecho méritos para más de eso. Era lo que íbamos a intentar con los cambios, con el ingreso de Edison Flores.

Cuando había llamado a Emanuel Herrera, lo llamé antes de la falta de Valera. Hablaba con él y con Horacio Calcaterra. En eso viene la expulsión. De eso no puedo opinar porque estoy lejísimos", sostuvo el DT de Universitario.

Alex Valera tiene un gol en la Sudamericana 2023. | Fuente: @Universitario

Posteriormente, se le consultó porque, primero, a su delantero le mostraron la tarjeta amarilla. Luego, tras revisarse la acción, salió del campo de juego.

"El VAR esta vez estuvo atento. Me parece bien porque cumple con su función. Lamentablemente no fue así a lo largo de la competencia cuando tuvo que ver otras cosas mucho más groseras (...) hemos ligado muy mal con los arbitrajes. No digo que hoy no se haya dado. Digo cuando cobran cosas que no deben cobrar".

Luego, al entrenador de Universitario fue preguntado por lo que vio de sus dirigidos en el primer tiempo, en donde las acciones terminaron 0-0.

"El trámite del partido, por un lado estábamos sólidos y ni que hablar que la tenencia era más del rival. Solo conseguían llegarnos con centros y siempre defendimos. Quizás algún remate de larga distancia. Después no tenían cómo", remarcó el charrúa.

Por último, añadió que "por momentos en el segundo tiempo tuvimos el balón como sabemos hacerlo y para producir las mejores posibilidades en ataque. En ese sentido estuvimos imprecisos la mayor parte del tiempo. La cancha era rápida, pero no era motivo para estar apresurados".

Hay que tener en cuenta que la vuelta ante el Corinthians se llevará a cabo el martes 18 de julio a las 7:30 p.m. hora peruana en el Estadio Monumental. Las entradas para el partido ya están agotadas.

