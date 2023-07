Sporting Cristal vs. Emelec: cuando, cómo y dónde ver partido por la Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs. Emelec se enfrentarán por el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2023. El encuentro se jugará el día miércoles 12 de julio desde las 7:00 pm en el Estadio Nacional, y será televisado por la señal de ESPN (504 Movistar TV), Star Plus (vía streaming) y en radio por RPP Noticias (89.7 FM).

Sporting Cristal vs. Emelec: horarios del partido

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Sporting Cristal llega a este encuentro tras igualar 0-0 ante Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. En la previa el técnico Tiago Nunes aseguró que no es el escenario ideal (por la seguidilla de partidos), pero su equipo está listo.

"No es el escenario ideal, porque vamos a tener poco tiempo de recuperación para un partido tan difícil como es el de Emelec. Los jugadores tienen un nivel de madurez muy bueno para saber cómo disputar cualquier tipo de competencia en cualquier tipo de cancha. No hemos pensado en ningún momento en Emelec. A partir de este momento pensamos pasar videos, direccionar nuestros esfuerzos para el miércoles", dijo el brasileño luego del duelo ante Alianza Lima.

Por su parte, Emelec llegó a esta instancia luego de haber quedado en el segundo puesto del Grupo B en la Copa Sudamericana, donde compartió llave con Guaraní, Danubio y Huracán. En el torneo local, el elenco ecuatoriano acabó la primera parte del campeonato en el puesto 13 con solo 14 unidades tras disputar quince fechas.

Sporting Cristal vs. Emelec: canales que transmitirán el partido

Perú: ESPN 2 y Star Plus

Ecuador: ESPN 2 y Star Plus

Colombia: ESPN 2 y Star Plus

México: Star Plus

Argentina: ESPN 2 y Star Plus

Brasil: ESPN 2 y Star Plus

Uruguay: ESPN 2 y Star Plus

Chile: ESPN 2 y Star Plus

Bolivia: ESPN 2 y Star Plus

