Hernán Barcos tras clasificación a cuartos de final de la Sudamericana: "No solo nos ilusionamos nosotros, sino todo el Perú"

Hernán Barcos fue titular en partido ante Universidad Católica.
Hernán Barcos fue titular en partido ante Universidad Católica. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"No hay techo. Nos ilusionamos nosotros, nos ilusionamos la gente, y no solamente nosotros, sino todo el Perú", comentó Hernán Barcos tras el triunfo sobre Universidad Católica.

No ocultó su emoción. Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, mostró su alegría por la clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En conversación con DSports, el atacante argentino dijo sentirse orgulloso del equipo y aseguró que el éxito se debe a la unión de grupo.

"Muy contento, muy orgulloso de este equipo, de esta gente que viajó 30 horas en bus para acompañarnos. Muy feliz por todos. Creo que venimos haciendo un trabajo muy bueno. Tenemos una unión de grupo espectacular y se ve reflejado en el campo"

"Nos hicieron un gol muy rápido. No nos desesperamos, lo fuimos a buscar saliendo un poquito más adelante y nos llevamos la victoria y una clasificación importantísima", complementó.

Alianza Lima no tiene techo

Por otro lado, Barcos indicó que Alianza Lima tiene jugadores humildes y que el grupo está comprometido por con cada partido. Además, aseveró que no tienen techo y que están ilusionados por ganar el campeonato internacional. 

"Hay grupo, hay una unión de grupo espectacular, no hay ego, no hay rivalidades. Acá hay trabajo, humildad, y al que le toca jugar intenta hacer lo mejor, y al que no está bien para cubrir a los compañeros. Eso no se ve en cualquier grupo. Y sí, adentro de la cancha se ve reflejado que, no importa quién pierda la pelota, todos corren y todo festejamos el gol. Y esa es la alegría del grupo", enfatizó.

"No hay techo. Nos ilusionamos nosotros, nos ilusionamos la gente, y no solamente nosotros, sino todo el Perú", finalizó.

Hernán Barcos Alianza Lima Copa Sudamericana Universidad Católica

