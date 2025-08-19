Últimas Noticias
Alianza Lima vs Universidad Católica EN VIVO: se enfrentan en el Olímpico de Atahualpa por la Copa Sudamericana

Alianza Lima vs Universidad Católica EN VIVO | Guía de TV Copa Sudamericana
Alianza Lima vs Universidad Católica EN VIVO | Guía de TV Copa Sudamericana | Fuente: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima vs Universidad Católica EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima vs Universidad Católica EN VIVO: se enfrentan este miércoles 20 de agosto por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM y Audioplar. Adicionalmente, el minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe

U. Católica vs Alianza Lima: altas y bajas para la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima no contará con tres jugadores fundamentales: Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira, ambos por lesión, y tampoco con Erick Noriega, quien fue vendido a Gremio.

¿Cuándo y dónde juegan U. Católica vs Alianza Lima en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica se disputará este miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. El recinto tiene capacidad para 35 258 espectadores.

¿A qué hora juegan U. Católica vs Alianza Lima en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a la 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a la 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.
  • En Brasil, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia  a las 2:30 a.m. (21 de agosto)
  • En Italia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (21 de agosto)
  • En Francia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (21 de agosto)

¿Qué canales transmiten el U. Católica vs Alianza Lima en vivo por TV?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador será transmitido EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver por DGO. También podrás escucharlo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

U. Católica vs Alianza Lima: alineaciones posibles

U. Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

U. Católica vs Alianza Lima: últimos resultados

Universidad Católica

  • Alianza Lima 2-0 Universidad Católica
  • Universidad Católica 1-1 Libertad FC

Alianza Lima

  • Alianza Lima 2-0 Universidad Católica
  • Alianza Lima 3-1 ADT
Video recomendado

Alianza Lima Universidad Católica de Ecuador Copa Sudamericana video videos videos mas vistos

