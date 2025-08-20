Últimas Noticias
Partidos de hoy, jueves 21 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Partidos de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 21 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, jueves 21 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | LDU Quito vs. Botafogo – Disney+ Premium, ESPN

7:30 p.m. | River Plate vs. Libertad – Disney+ Premium, ESPN, Telefé, Pluto TV

7:30 p.m. | Palmeiras vs. Universitario – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro – DGO, D Sports

7:30 p.m. | Lanús vs. Central Córdoba – DGO, D Sports

Partidos de hoy, Club Championship – ASEAN

04:30 a.m. Johor Darul Takzim vs. Lion City Sailors – OneFootball PPV


Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. Sporting San Miguelito vs. Herediano – Disney+ Premium

9:00 p.m. Real Estelí vs. CF Hércules – Disney+ Premium

9:00 p.m. Alianza FC vs. Alajuelense – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Ecuador

7:00 p.m. Leones del Norte vs. Orense SC – DGO, D Sports 4


Tags
Partidos de hoy Copa Libertadores Copa Sudamericana Fútbol en vivo Copa Ecuador

