Partidos de hoy, jueves 21 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 21 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 21 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | LDU Quito vs. Botafogo – Disney+ Premium, ESPN
7:30 p.m. | River Plate vs. Libertad – Disney+ Premium, ESPN, Telefé, Pluto TV
7:30 p.m. | Palmeiras vs. Universitario – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro – DGO, D Sports
7:30 p.m. | Lanús vs. Central Córdoba – DGO, D Sports
Partidos de hoy, Club Championship – ASEAN
04:30 a.m. Johor Darul Takzim vs. Lion City Sailors – OneFootball PPV
Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. Sporting San Miguelito vs. Herediano – Disney+ Premium
9:00 p.m. Real Estelí vs. CF Hércules – Disney+ Premium
9:00 p.m. Alianza FC vs. Alajuelense – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Ecuador
7:00 p.m. Leones del Norte vs. Orense SC – DGO, D Sports 4