Atención, Alianza Lima: Conmebol tomó importante decisión sobre el VAR en Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que en los cuartos de final de las Copas Libertadores y Sudamericana se aplicará la herramienta por la que los árbitros informan sus decisiones tras revisión del VAR.

El ente máximo del fútbol sudamericano esto representa "un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje".

Además, se informó que, tras haberse "utilizado con éxito" en la final de la Recopa 2024 en el estadio Maracaná, la herramienta servirá para que el árbitro principal explique en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación.

Aprobado por la IFAB y la FIFA, Conmebol indicó que este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y busca llevar la modernidad a todos sus torneos.

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Sudamericana tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador.

¿Cuándo jugará Alianza en la Copa Sudamericana?

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y está a la espera de la decisión de la Conmebol para determinar a su rival que saldrá entre Universidad de Chile o Independiente de Avellaneda.





Ida: 18 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Alejandro Villanueva

Vuelta: 25 de septiembre/19:30 horas de Perú - A definir