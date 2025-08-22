Alianza Lima sobre fallo de Conmebol: "Si se le da los puntos a la 'U' de Chile, quedaría un precedente terrible"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, lamentó los actos violentos de los hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, que provocaron la cancelación del partido por la Copa Sudamericana 2025.

“El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la CONMEBOL va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo”, señaló.

Además, resaltó que fueron los hinchas chilenos los que empezaron con los incidentes en el estadio de Independiente. “En el equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U. de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos, y bueno, con la reacción de los hinchas argentinos terminó en esta tragedia”, añadió a Willax.

Jorge Zúñiga espera que el fallo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no determine como ganador a la 'U' de Chile, que si fuera el caso, sería el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Sudamericana.

“Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la CONMEBOL es difícil”, argumentó.

Comunicado de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) repudió la violencia entre los seguidores Universidad de Chile y de Independiente durante los octavos de final que definirían al club que jugará contra Alianza Lima en la siguiente instancia de la Sudamericana.

"En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio", señaló en su último comunicado.

"La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria", agregó.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", apuntó.