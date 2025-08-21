Alista dura sanción: Conmebol lanzó nuevo comunicado tras actos violentos en Independiente vs 'U' de Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La violencia se tomó las tribunas del Estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda (Buenos Aires), a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que han dejado al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.



Este jueves, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) repudió la violencia entre los seguidores Universidad de Chile y de Independiente, el cual el club ganador jugará contra Alianza Lima en la siguiente instancia de la Sudamericana.

"En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio", señaló.

Además advierte que no dudará en aplicar duras sanciones. "La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria", agregó.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes]", apuntó.

Para finalizar, Conmebol se refirió a Independiente por su falta de medidas de prevención en su estadio.

"La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse", culminó.

#AHORA - Michael Clark, presidente de la U. de Chile, llevó tranquilidad al informar el estado de los hinchas chilenos heridos.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5pUA3ZBKNg — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2025

¿Qué pasará con el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana?

El equipo ganador de la serie entre Independiente y Universidad de Chile, según quedó establecido en el torneo de las etapas eliminatorias, debe enfrentar en cuartos de final a Alianza Lima, que este mismo miércoles selló su clasificación tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador.

Este caso es evaluado por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, no obstante, -de acuerdo pudo conocer RPP- en el ente del fútbol sudamericano hay incomodidad con equipos chilenos tomando en cuenta el antecedente del Colo Colo vs. Fortaleza de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando hubo disturbios entre hinchas del ‘Cacique’ y carabineros que terminaron con dos fallecidos.

Aquella vez, Conmebol decidió declarar ganador a Fortaleza por el marcador de 0-3. Colo Colo también recibió el castigo de jugar 5 partidos como local a nivel Conmebol jugando a puertas cerradas y 5 como visitante sin la presencia de sus hinchas. También la multa de 80 mil dólares.

En este escenario del Independiente vs. U. de Chile, Conmebol considera colocar una sanción sin precedentes.