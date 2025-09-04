"Ganaron los violentos": Independiente y su fuerte mensaje contra la Conmebol tras ser eliminado de la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Independiente de Argentina mostró su molestia por el fallo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que lo eliminó de la Copa Sudamericana luego de los hechos violentos en el duelo en Avellaneda contra la Univerdidad de Chile.

"Perdió el fútbol, ganaron los violentos", dice la publicación de Independiente en su cuenta de Instagram, en el cual sus hinchas se mostraron indignados.

El partido fue cancelado al inicio del segundo tiempo cuando el partido iba 1-1 y los hinchas de ambos clubes se agredían en las tribunas del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Conmebol se pronunció sobre el 'Rojo': "Descalificar al Club Independiente de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones", dice el inicio del comunicado de la Conmebol.

A su vez, indicó que Independiente jugará a puertas cerradas sus siguientes siete partidos en condición de local en competencia de la Conmebol.

También se indicó que el 'Rojo' será multado por 250 mil dólares. "El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio", apuntó.