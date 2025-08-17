Últimas Noticias
"La expectativa es ganar" en Ecuador: Néstor Gorosito ya piensa en sellar clasificación en Copa Sudamericana

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima.
Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Néstor Gorosito se pronunció tras el triunfo de Alianza Lima ante ADT por el Torneo Clausura 2025.

Con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero, Alianza Lima derrotó 3-1 a ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura. Este triunfo coloca al equipo blanquiazul entre los primeros lugares del certamen nacional.

Respecto a la victoria en el estadio Alejandro Villanueva, el entrenador Néstor Gorosito comentó que "el partido en sí merecíamos ganar. El primer tiempo nos faltaba el último cuarto de la cancha tener un poquito más de frialdad. Después tuvimos ocasiones para hacer los goles, no los pudimos hacer. El segundo tiempo encontramos el gol rápido y a partir de ahí encontramos espacios”.

Sin embargo, el pensamiento del entrenador argentino ya se enfoca en el objetivo de sellar el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alianza tiene una gran opción tras vencer por 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en Matute.

“La expectativa es ganar como siempre, como cada partido que jugamos. Con esta camiseta el objetivo siempre es ganar”, señaló en conferencia de prensa.

Finalmente, el DT de Alianza cree que sus dirigidos no deben caer en triunfalismo cuando jueguen el miércoles en Quito por la revancha.

“Es importantísimo haber ganado, pero son historias diferentes. No tenemos ni qué pensar que ganamos 2-0. Tenemos que salir en todos los partidos que jugamos a tratar de ganar. En la Copa y en el torneo siempre tratamos de ganar. Sinceramente no pensamos en la ventaja”, culminó.

Alianza Lima Néstor Gorosito Liga1

