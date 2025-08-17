La emotiva despedida de Erick Noriega: rompió en llanto tras recibir el cariño de hinchas de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima ganó 3-1 a ADT de Tarma y sigue en carrera en los primeros lugares del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, perderá a uno de sus mejores de la temporada. Se trata de Erick Noriega que jugará en el Gremio de Brasil.

Noriega, de 23 años, ingresó en el segundo tiempo y desde ese momento el ambiente se puso emotivo. El mediocampista se emocionó cuando Hernán Barcos le dio el cintillo de capitán. Un duelo cumplido en su último día como blanquiazul.

Al término del compromiso, recibió el cariño de sus compañeros, quienes lo acompañaron para agradecer el respaldo de sus hinchas. Incluso, el argentino Guillermo Enrique lo levantó en sus hombros para que Noriega se emocione hasta las lágrimas.

"Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice: "volveré". Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré", fue el mensaje de Alianza acompañado de una serie de fotos del futbolista, que desde su llegada en junio en 2024, se ganó un lugar en el once del equipo de La Victoria.

Erick Noriega seguirá su carrera en Brasil

Erick Noriega, quien en abril pasado extendió su contrato hasta el 2028 con Alianza Lima, seguirá su carrera en el Brasileirao. RPP pudo conocer que el cuadro de La Victoria y Gremio llegaron a un acuerdo para que el volante peruano siga su carrera en el Tricolor.

Según se supo, Gremio pagará una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el 80% de los derechos de Noriega. El porcentaje restante lo conservará Alianza Lima. Tras alcanzar el acuerdo, la firma oficial del también integrante de la Selección Peruana con su nuevo club se dará en los próximos días y el viaje a Brasil.