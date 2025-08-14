'Pipo' Gorosito habló sobre su continuidad en Alianza Lima tras la victoria ante Universidad Católica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima se ilusiona con meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar este miércoles por 2-0 a Universidad Católica en Matute, por el partido de ida de los octavos de final.

El equipo blanquiazul logró la victoria gracias al doblete convertido por Alan Cantero. El entrenador Néstor Gorosito dijo que se mostraron apresurados en la búsqueda de los goles, los que consiguieron durante un mejor momento del rival ecuatoriano.

“Tienen futbolistas que juegan muy bien. El primer tiempo estábamos más cerca del segundo que del primero. Nos apresurábamos en los últimos metros, no teníamos claridad, y después el fútbol es tan cambiante que, para mí, en el momento que nosotros habíamos bajado, encontramos los dos goles. Físicamente el equipo está muy bien y debido a eso ganamos”, señaló en conferencia de prensa.

Gorosito no ve definida la serie

Consultado sobre las posibilidades de clasificación de Alianza Lima tras la ventaja en la ida, el argentino resaltó que la vuelta en la altura representará una dificultad mayor.

“Ninguna tranquilidad, ganamos un tiempo. Falta todavía un segundo tiempo en la altura, en su cancha. Este equipo no había perdido en Copa Sudamericana, es el primer partido que pierden. Va a ser difícil, como todos los que nos tocó, pero nosotros, gracias a Dios, de visitante hemos jugado muy bien”, señaló.

Ante Universidad Católica, una de las apuestas de Néstor Gorosito fue la titularidad de Alessandro Burlamaqui en el mediocampo, quien cumplió en el choque con los ecuatorianos.

“Burlamaqui va a ser un jugador de selección por 10, 12 años. Juega a otro ritmo que en el nivel local. Es todo mérito de Franco (Navarro) que lo recomendó”, mencionó sobre el exvolante del Valencia.

El futuro de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta el final de este año. La renovación del técnico es un tema en agenda para la directiva. Tras el triunfo en la Copa Sudamericana, ‘Pipo’ resaltó su deseo de seguir en La Victoria.

“Somos de tener planificación larga. Hace 15 días dimos los dos meses del cronograma de trabajo tanto de agosto-septiembre, y días libres que daremos el plantel. Me siento cómodo en el club Alianza Lima. Dios quiera que nos podamos quedar”, expresó.

Alianza Lima jugará este fin de semana ante ADT por la sexta fecha del Torneo Clausura y tras ello pondrá la mira en el cotejo de vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana, que se disputará el miércoles 20 de agosto en el Estadio Atahualpa de la ciudad de Quito.