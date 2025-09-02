Últimas Noticias
¡Atención, Alianza Lima! Presidente de Independiente se pronunció sobre la fecha del fallo de la Conmebol

Hinchas de Independiente de Avellaneda.
Hinchas de Independiente de Avellaneda. | Fuente: Independiente - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Este martes se llevó a cabo la audiencia entre Independiente y Universidad de Chile en la Conmebol.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se pronunció luego de tres horas de audiencia en la sede de la Conmebol, que tendrá que dar su fallo en los próximos días tras los hechos violentos entre los hinchas del cuadro argentino y la Universidad de Chile, en Avellaneda.

"Nosotros planteamos nuestra postura y entendemos que Independiente es el que tiene pasar. Subsidiariamente a eso, es poder continuar porque está previsto por la Conmebol", indicó Grindetti a ESPN.

El máximo dirigente del 'Rojo' indicó que la audiencia se llevó a cabo en "ámbito de cordialidad" y que fue una reunión "ejemplar" con los representantes de la 'U' de Chile.

Sobre la fecha del pronunciamiento de la Conmebol sobre el caso, sostuvo: "las conclusiones las va a sacar el Tribunal en las próximas horas o días. El Tribunal va a tomar una decisión. No hay nada nuevo en la postura de cada una de las partes. Ahora hay que esperar", indicó Grindetti, al mismo tiempo que admitió que "me dio la sensación que van a tener una reunión mañana (por este miércoles) y que en las próximas horas se dé el fallo".

"Cada uno expone lo suyo y después hay un alegado final. Cada uno expone su visión. Hay que esperar. No dijeron cuándo se va a conocer el fallo. Fue todo en buena relación y no insistimos", concluyó.

Alianza Lima espera la fallo de la Conmebol para definir si Independiente o 'U' de Chile será el rival de cuartos de final de la Sudamericana.

Independiente de Avellaneda Universidad de Chile Copa Sudamericana Alianza Lima

