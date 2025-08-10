Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Armando Leveau, historiador e hincha de Alianza Lima, se encuentra delicado de salud

Armando Leveau, historiador de Alianza Lima.
Armando Leveau, historiador de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima se solidarizó con Armando Leveau e hizo un pedido a sus hinchas para apoyar al conocido historiador blanquiazul.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima dio conocer que Armando Leveau, conocido historiador del cuadro blanquiazul, se encuentra en un momento complicado de salud.

En su comunicado, Alianza señaló que "nuestro querido Armando Leveau atraviesa un momento complicado de salud. Acompañémoslo a él y a su familia en este momento difícil", apuntó.

"Durante años. Don Armando ha dedicado su vida a recopilar, cuidar y compartir la historia de nuestro club, fortaleciendo el corazón y la identidad aliancista", agregó.

Asimismo, el cuadro íntimo reiteró el gran vínculo que le une a Leveau, que además es un ferviente hincha del popular equipo peruano.

"Como institución agradecida a Don Armando, quien tiene todo nuestro aprecio, reconocimiento y admiración; en coordinación con su familia, facilitamos los medios para el apoyo voluntario de todos aquellos que deseen sumarse a esta gestión", manifestó.

¿Cómo ayudar a Armando Leveau?

Alianza Lima compartió los medios de apoyo voluntario para Armando Leveau.

BCP
Nro. de cta.: 191 37189069 014
CCI: 002 191137 189 069 014 56

Interbank
Nro. de cta.: 898 317 3766566
CCI: 003 898 013 173 766 566 44

Yape y Plin
Número: 977 386 495

Titular: Ángela Paola Leveau Jarrín 

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Armando Leveau Fútbol Peruano

Más sobre Más Fútbol

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA