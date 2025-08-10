Armando Leveau, historiador e hincha de Alianza Lima, se encuentra delicado de salud

Alianza Lima se solidarizó con Armando Leveau e hizo un pedido a sus hinchas para apoyar al conocido historiador blanquiazul.
A través de sus redes sociales, Alianza Lima dio conocer que Armando Leveau, conocido historiador del cuadro blanquiazul, se encuentra en un momento complicado de salud.
En su comunicado, Alianza señaló que "nuestro querido Armando Leveau atraviesa un momento complicado de salud. Acompañémoslo a él y a su familia en este momento difícil", apuntó.
"Durante años. Don Armando ha dedicado su vida a recopilar, cuidar y compartir la historia de nuestro club, fortaleciendo el corazón y la identidad aliancista", agregó.
Asimismo, el cuadro íntimo reiteró el gran vínculo que le une a Leveau, que además es un ferviente hincha del popular equipo peruano.
"Como institución agradecida a Don Armando, quien tiene todo nuestro aprecio, reconocimiento y admiración; en coordinación con su familia, facilitamos los medios para el apoyo voluntario de todos aquellos que deseen sumarse a esta gestión", manifestó.
¿Cómo ayudar a Armando Leveau?
Alianza Lima compartió los medios de apoyo voluntario para Armando Leveau.
BCP
Nro. de cta.: 191 37189069 014
CCI: 002 191137 189 069 014 56
Interbank
Nro. de cta.: 898 317 3766566
CCI: 003 898 013 173 766 566 44
Yape y Plin
Número: 977 386 495
Titular: Ángela Paola Leveau Jarrín