Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de Copa Sudamericana?

Alianza Lima buscará quedarse con el triunfo cuando reciba a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro blanquiazul será liderado por Hernán Barcos, que es la carta de gol de su equipo.

El choque se desarrollará en el estadio Alejandro Villanueva, o más conocido como Matute, donde llegarán miles de hinchas íntimos para apoyar al equipo de sus amores.

Carlos Zambrano será una de las bajas en Alianza tras ser expulsado en el último duelo ante Gremio en Porto Alegre. Además, el atacante ecuatoriano Eryc Castillo es duda por lesión.

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: ¿Cómo llegan a los octavos de final de Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima llega a esta instancia tras ganar por 1-0 a Ayacucho FC por la Liga1, mientras que Universidad Católica empató 1-1 ante Orense de visitante por la liga ecuatoriana.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará este miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m. En Argentina , el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs Universidad Católica comienza a las 2:30 a.m. (jueves 14 de agosto)

¿Dónde ver el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por TV y streaming?

El partido entre Alianza Lima vs U. Católica se podrá ver EN VIVO vía TV y streaming por ESPN y Disney Plus. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: alineaciones posibles

Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero; Gaspar Gentile, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.

U. Católica: Johan Lara; Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue; Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó; Ismael Díaz y Byron Palacios.

