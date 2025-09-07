"Es una revancha para nosotros": administrador de Alianza Lima se refiere al duelo con la 'U' de Chile por Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Apunta a su próximo rival. Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, reveló que el principal objetivo del cuadro de La Victoria en vencer a Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En conversación con El comercio, indicó que se encuentran muy ilusionado con el torneo internacional, pero lo importante es ir paso a paso. Además, reveló que será una revancha el partido ante el cuadro chileno.

"En esta instancia de la Copa, el objetivo es llegar a la final. Nosotros estamos muy ilusionados con la Copa. Lo mencionó “Pipo” en una conferencia, que este plantel está para ser campeón, pero es importante ir paso a paso", indicó en un primer momento.

"Ahora, tenemos un partido de cuartos de Final, tenemos que estar enfocados en este partido que va a ser un reto sumamente complicado y vamos a competir paso a paso. Es una revancha para nosotros. Sabemos lo que sucedió en el 2010, pero no quisiera yo entrar en esos temas puntuales", finalizó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Se quedará Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Por otro lado, indicó que le gustará que 'Pipo' Gorosito se queda en Alianza Lima, pero espera que el informe de Franco Navarro para tomar decisiones.

No hay una fecha clara (sobre su continuidad). Pero, en lo personal, estoy contento con ‘Pipo’ porque está haciendo un trabajo que da resultados y tenemos un plan de continuidad", indico para El comercio.

"A mí me interesa eso para no seguir en una inestabilidad constante que no benefician a la institución. Desde ese punto de vista, yo pienso que debería quedarse. Sin embargo, tengo que esperar que venga mi director deportivo, que es Franco Navarro, y que me presente la propuesta y ahí lo vemos. Soy muy respetuoso de las instancias", complementó.