Administrador de Alianza Lima sobre continuidad de 'Pipo' Gorosito: "No hay una fecha clara, pero pienso que debe quedarse"

Alianza Lima viene peleando en ambos frentes. Clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y quinto en el Torneo Clausura, la dirigencia se encuentra contenta con la labor de Néstor Gorosito. Sin embargo, aún no se sabe nada de su renovación.

Fernando Cabada, gerente general del cuadro de La Victoria, aseguró que no hay fecha clara para definir la continuidad del argentino, pero espera que pueda seguir.

"No hay una fecha clara (sobre su continuidad). Pero, en lo personal, estoy contento con ‘Pipo’ porque está haciendo un trabajo que da resultados y tenemos un plan de continuidad", indico para El comercio.

"A mí me interesa eso para no seguir en una inestabilidad constante que no benefician a la institución. Desde ese punto de vista, yo pienso que debería quedarse. Sin embargo, tengo que esperar que venga mi director deportivo, que es Franco Navarro, y que me presente la propuesta y ahí lo vemos. Soy muy respetuoso de las instancias", complementó.

¿Qué condiciones debe cumplir Néstor Gorosito para quedarse en Alianza Lima?

Luego, al ser consultado sobre si el técnico debe cumplir algunos objetivos para firmar su renovación, como ganar el título nacional, dijo que esta no se encuentra sujeta a "hitos", pero sabe que puedan suceder cosas en el camino.

"La continuidad de Gorosito no está sujeta a ciertos hitos. Cuando digo que la institución necesidad estabilidad para desarrollar proyectos me refiero a eso", dijo al comienzo.

"Siempre pueden suceder cosas, pero la continuidad no está planteada en función de que algo puntual que sucedió", finalizó.